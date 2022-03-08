Ворожі хакери продовжують спроби атакувати українські інформаційні ресурси.

Українські спеціалісти помітили поширення в мережі нового шкідливого файлу, який здатен встановити та запустити небезпечну програму.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку.

Так, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".

Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до встановлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

"У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами - ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Кіберполіція створила бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів та їхньої техніки.

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