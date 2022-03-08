Українські спеціалісти помітили поширення в мережі нового шкідливого файлу, який здатен встановити та запустити небезпечну програму.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку.
Так, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".
Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до встановлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.
"У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами - ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів", - зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, Кіберполіція створила бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів та їхньої техніки.