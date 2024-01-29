Після 30 років вірної служби: WordPad застарів і більше не потрібен / Джерело: Neowin

Через декілька місяців після анонсу Microsoft таки випустила нову тестову збірку Windows 11 Canary, в якій відсутня WordPad. Цей текстовий редактор був невід'ємною частиною Windows протягом майже 30 років.

Microsoft назвала WordPad "застарілою функцією Windows", зазначивши, що вона більше не знаходиться в розробці, тому не буде включена в наступні випуски Windows 11. 

Як зазначається, ця зміна має бути постійною, тобто юзери не зможуть перевстановити програму через офіційні канали після виходу стабільної збірки.

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фото Toms Hardware

WordPad був присутній у кожній ОС Windows, починаючи з 95-ї. Багато хто сприймав його як урізану версію Microsoft Word, яка при цьому суттєво перевершувала простенький Блокнот. І хоч програма не оновлювалася вже як кілька років, вона продовжувала бути безкоштовною і не вимагала доступу до інтернету.

Тепер для редагування файлів форматів DOC і RTF в Microsoft рекомендують використовувати MS Word, а для TXT – Блокнот. Тим, кого повністю влаштовував WordPad, доведеться пристосовуватися до нових умов.  До речі, в найближчому оновленні Windows 11 в "Блокноті" з'явиться підтримка ШІ: він буде сам писати і переписувати тексти

Крім більш тісної інтеграції ШІ, з одним з найближчих апдейтів в Windows 11 також додадуть новий режим енергозбереження. А переустановлення ОС суттєво спростять.

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