Компанія Xiaomi випустила важливе оновлення для 15 моделей смартфонів. Квітневий патч усуває критичні вразливості в ПЗ девайсів, тому зволікати з його встановленням не бажано.
Згідно з джерелом XiaomiTime, компанія підвищила безпеку від шкідливих застосунків, виправивши проблеми з управлінням пам'яттю, а також поліпшила мережеві протоколи безпеки.
Оновлення доступне для таких моделей:
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 12S;
- Redmi Note 14 4G;
- Redmi Note 12 Pro;
- Redmi Note 12 Pro+;
- Redmi Note 12 Discovery;
- Redmi K80;
- Redmi K70;
- Redmi K50 Ultra;
- Poco X5 5G;
- Poco F7 Pro;
- Poco F6 Pro.
Щоб отримати оновлення, просто виконайте звичайні дії: зайдіть у "Налаштування", перейдіть у розділ "Про телефон" → "Оновлення системи" і натисніть на кнопку "Перевірити наявність оновлень".
Зазначається, що оновлення випускається партіями, тому деякі пристрої отримають його після інших. Як правило, компанія завершує розгортання протягом 2-3 тижнів.
Компанія Xiaomi офіційно завершила глобальне розгортання HyperOS 2, випустивши оновлення на 116 своїх пристроїв у восьми регіонах. Серед них не тільки флагманські апарати, а й моделі середнього та бюджетного класу.
Старт розгортання HyperOS 2.1 і HyperOS 2.2 відбудеться у квітні-травні. А вже влітку вийде абсолютно нова HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш апарат нову ОС, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд.