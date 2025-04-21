Оновлення торкнулося як телефонів вищого і середнього, так і початкового рівня.

Компанія Xiaomi випустила важливе оновлення для 15 моделей смартфонів. Квітневий патч усуває критичні вразливості в ПЗ девайсів, тому зволікати з його встановленням не бажано.

Згідно з джерелом XiaomiTime, компанія підвищила безпеку від шкідливих застосунків, виправивши проблеми з управлінням пам'яттю, а також поліпшила мережеві протоколи безпеки.

Оновлення доступне для таких моделей:

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12S;

Redmi Note 14 4G;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro+;

Redmi Note 12 Discovery;

Redmi K80;

Redmi K70;

Redmi K50 Ultra;

Poco X5 5G;

Poco F7 Pro;

Poco F6 Pro.

Щоб отримати оновлення, просто виконайте звичайні дії: зайдіть у "Налаштування", перейдіть у розділ "Про телефон" → "Оновлення системи" і натисніть на кнопку "Перевірити наявність оновлень".

Відео дня

Зазначається, що оновлення випускається партіями, тому деякі пристрої отримають його після інших. Як правило, компанія завершує розгортання протягом 2-3 тижнів.

Компанія Xiaomi офіційно завершила глобальне розгортання HyperOS 2, випустивши оновлення на 116 своїх пристроїв у восьми регіонах. Серед них не тільки флагманські апарати, а й моделі середнього та бюджетного класу.

Старт розгортання HyperOS 2.1 і HyperOS 2.2 відбудеться у квітні-травні. А вже влітку вийде абсолютно нова HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш апарат нову ОС, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд.

Вас також можуть зацікавити новини: