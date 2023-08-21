Також компанія працює над поліпшенням пошуку, функціонал якого дуже обмежений.

Компанія Meta Цукерберга на початку липня запустила нову соцмережу Theads. Вважалося, що це головний і найсерйозніший конкурент Twitter, який буде намагатися перетягнути до себе незадоволених нововведеннями Маска. Однак після буму реєстрації справи Threads виглядають невтішно.

Для підвищення конкурентоспроможності з твіттером, компанія Meta оголосила про запуск веб-версії Threads. Вона з'явиться до кінця цього тижня, повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що десктопна версія Threads є однією з функцій, про яку просили користувачі з моменту запуску. На цей момент доступ до Threads обмежений тільки в якості мобільного клієнта для Android і iPhone.

Відео дня

Окрім веб-версії Threads, розробники планують запустити вдосконалену функцію пошуку. В цьому плані функціонал дуже обмежений: користувачі можуть шукати чужі профілі, але не можуть шукати повідомлення за ключовими словами.

До речі, у одному з останніх апдейтів в Threads з'явилася стрічка друзів, репости, також добавили можливість верифікувати профіль Threads на Mastodon, що є першим відчутним зв'язком платформи з децентралізованими соцмережами.

Як працює Threads і що варто знати про нову соцмережі

Threads – це головний і найсерйозніший конкурент Twitter, принаймні "на папері". Марк Цукерберг взяв багато загублених чеснот твіттера і об'єднав їх у новій соцмережі.

В цілому Threads – класичний сервіс мікроблогів, де можна викладати пости (до 500 символів), фотографії та відео, лайкати, коментувати і репост публікації, підписуватися на цікаві акаунти.

Однак поки у сервісу вистачає і своїх мінусів. Наприклад, видалити акаунт в Threads можна тільки разом з профілем Instagram. До того ж нова соцмережа з першого ж дня почала банити українських користувачів за пости про війну і "погані" висловлювання про росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: