Як виявилося, інженер в свої 94 роки все ще обожнює технології і щороку купує новий iPhone і Apple Watch.

Мартін Купер, який здійснив перший дзвінок на перший мобільний телефон 50 років тому, розповів, що у свої 94 роки все ще залишається великим фанатом нових технологій і щороку купує новий iPhone і Apple Watch.

Про це повідомляє портал Gizchina. Колишній інженер вже не найпросунутіший користувач, тому переважно використовує iPhone для дзвінків, відправки СМС-повідомлень і управління слуховими апаратами, а Apple Watch – для отримання повідомлень

Купер впевнений, що через одне-два покоління смартфони допоможуть перемогти безліч хвороб. Зараз люди "даремно і марно" залежні від них, але стадія "бездумного споглядання" екранів обов'язково пройде.

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Наголосимо, що Мартін Купер увійшов в історію, як людина, відповідальна за розробку першого в світі мобільного телефону. Телефон Motorola DynaTAC, з якого дзвонив чоловік 3 квітня 1973 року, важив майже 800 грамів і працював у режимі очікування 12 годин при зарядці за десять.

Цікаво, що Купер народився в Чикаго в сім'ї українсько-єврейських іммігрантів. Вони втекли в 1917 році з України від війни і погромів різними шляхами, а познайомилися вже на чужині.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

За словами джерела, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть найдорожчими смартфонами за всю історію Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт. Айфони 2023 року змінять сталеву раму на титанову, а також отримають продуктивний чіп A17, більше оперативної пам'яті і перископічний телеоб'єктив.

Раніше кілька джерел розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що цю модель представлять тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

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