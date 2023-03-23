Михайло Федоров зазначив, шо швидкість - один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу.

Міністр Михайло Федров заявив, що середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек.

"Цього мінімально достатньо, щоб зумитися з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi. Така швидкість повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок. У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах - навпаки, через меншу кількість базових станцій", - написав він.

Федоров зазначив, шо швидкість - один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу.

Відео дня

"Проте в новому Законі про електронні комунікації такого показника немає. Через це в подальшому держава не зможе перевіряти, чи дійсно усюди достатня швидкість завантаження. Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість. А вам -тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету", - додав він.

Інтернет в Україні та РФ - деталі

Протягом року всі поїзди "Укрзалізниці" "Інтерсіті+" перейдуть на інтернет від Starlink. Тодішні віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін протестували, як працює інтернет на "Старлінках" під час подорожі.

Швидкість мобільного інтернету в Росії почала сповільнюватися. Експерти говорять про нестачу обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: