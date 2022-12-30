Раніше очікувалося, що в кінці поточного року Apple покаже новий MacBook Pro в 14- і 16-дюймовому дизайні та, можливо, новий Mac Pro.

2022-й можна назвати особливим для Apple, адже вперше за 22 роки "яблучна" компанія не показала нових Mac наприкінці року. Втім, вже скоро купертинівці можуть надолужити цю затримку.

Раніше всі очікували, що в кінці поточного року Apple покаже новий MacBook Pro у 14-і 16-дюймовому дизайні та, можливо, новий Mac Pro. Але в якийсь момент з'явилися дані про те, що через затримки в поставках реліз довелося перенести на початок 2023, при цьому в самій компанії про це офіційно ніколи не згадували.

Історично склалося так, що Apple завжди випускала принаймні одну нову модель Mac у кожному четвертому кварталі (з жовтня по грудень), починаючи з 2001 року, коли було анонсовано iBook G3. Крім того, останній новий Mac – MacBook Air M2 – був представлений 15 липня.

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MacRumors зауважує, що наразі ми маємо один з найбільш (або найбільший) тривалих періодів в історії Apple без нових моделей Mac.

Нові MacBook Pro представлять на початку 2023-го

За даними аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, презентація відбудеться в березні. На ній також можуть показати 15,5-дюймовий MacBook Air.

Очікується, що ніяких серйозних нововведень в MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи та, можливо, більш швидкої оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін в дизайні теж буде мінімум – ноутбуки оновили зовсім недавно.

Також відомо, що Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac з системою-на-чіпі M3. Але він буде випущений не раніше осені.

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