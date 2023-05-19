Ноутбук позбавлений фізичного дисплея, але поставляється з окулярами доповненої реальності.

Стартап Sightful цікаво підійшов до вибору дисплея для свого нового ноутбука Spacetop. Його у нього взагалі немає: замість матриці в комплекті йдуть окуляри доповненої реальності, що транслюють віртуальний робочий стіл діагоналлю 100".

У плані конструкції пристрій нагадує звичайний ноутбук без кришки. Гарнітура показує Full HD картинку на кожне око з частотою 72 Гц і оснащена динаміками, а ноутбук працює на базі процесора Snapdragon 865 з 8+256 ГБ пам'яті.

Замість Windows ноутбук управляється Spacetop OS. Ще є Wi-Fi 6, модуль 5G і слот для SIM, а також два USB-C 3.2. Заявлений час автономної роботи – п'ять годин, швидкої зарядки немає.

Але найцікавіше – це проєктор. Комплектні окуляри транслюють поверх навколишньої дійсності 100-дюймовий віртуальний робочий стіл з вільним розміщенням вікон додатків. Крім того, можна одночасно вивести кілька десктопів і працювати в мультирежимі. Щоб бачити віртуальний монітор, користувачеві доведеться кожен раз надягати спеціальні окуляри.

Вартість цього дива техніки – 2000 доларів (~75 000 грн). Дата поставки пристрою публічно не розкривається.

Нагадаємо, раніше компанія Asus представила унікальний ноутбук-трансформер, який можна носити на собі. Завданням було створити ефективне рішення для продюсерів та дизайнерів, щоб вони могли робити нотатки та ескізи на ходу.

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