На Тернопільщині АМК відкрив справу щодо виробника олії за неправдиву інформацію про об’єм продукту

У недобросовісного виробника вимагали усунути порушення, однак інформації щодо виконання вимог до відділення АМК так і не надійшло.

На Тернопільщині обласне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу щодо місцевого виробника олії за неправдиву інформацію про об’єм продукту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, працівниками територіального відділення на Тернопільському міському ринку було виявлено в продажі олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки «П» торгівельної марки «Родинне поле», розфасовану товариством з обмеженою відповідальністю «СП Продсервіс» з етикетками, які містили недостовірну інформацію щодо фактичної кількості олії.

Дії ТОВ «СП Продсервіс» вивзнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Товариство в двохмісячний термін з дня отримання рішення було зобов’язане припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом усунення неправдивої інформації з етикеток.

Інформації щодо виконання вимог рішення до Відділення не надходило.

У зв’язку з ухиленням від виконання рішення відділенням розпочато розгляд справи. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 4 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді невиконання рішення органів Антимонопольного комітету України, підприємству загрожує штраф у розмірі до 10% від виручки з реалізації продукції за останній звітній рік.