На Тернопільщині АМК відкрив справу щодо виробника олії за неправдиву інформацію про об’єм продукту
На Тернопільщині обласне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу щодо місцевого виробника олії за неправдиву інформацію про об’єм продукту.
Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, працівниками територіального відділення на Тернопільському міському ринку було виявлено в продажі олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки «П» торгівельної марки «Родинне поле», розфасовану товариством з обмеженою відповідальністю «СП Продсервіс» з етикетками, які містили недостовірну інформацію щодо фактичної кількості олії.
Дії ТОВ «СП Продсервіс» вивзнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Товариство в двохмісячний термін з дня отримання рішення було зобов’язане припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом усунення неправдивої інформації з етикеток.
Інформації щодо виконання вимог рішення до Відділення не надходило.
У зв’язку з ухиленням від виконання рішення відділенням розпочато розгляд справи. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 4 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді невиконання рішення органів Антимонопольного комітету України, підприємству загрожує штраф у розмірі до 10% від виручки з реалізації продукції за останній звітній рік.