На Тернопільщини начальника відділу виконавчої служби затримали при отриманні хабара (фото)

17:09, 28 лютого 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби прокуратури Тернопільщини

На Тернопільщини начальника відділу виконавчої служби одного з  міськрайонних управлінь юстиції Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області затримали при отриманні хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, чиновник  одержав неправомірну вигоду в сумі 1,5 тис. грн від місцевого жителя  за невчинення дій по виконавчому провадженні, в тому числі   щодо дій по обмеженню права його виїзду за кордон з метою тимчасових заробітків.

Фото прес-служби прокуратури Тернопільщини

Злочин викрито спільно з працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області службовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)  начальнику відділу  державної виконавчої служби.

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Теги: #Тернопільщина#Хабарництво в Україні