На Тернопільщини начальника відділу виконавчої служби затримали при отриманні хабара (фото)

Злочин викрито спільно з працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

На Тернопільщини начальника відділу виконавчої служби одного з міськрайонних управлінь юстиції Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області затримали при отриманні хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, чиновник одержав неправомірну вигоду в сумі 1,5 тис. грн від місцевого жителя за невчинення дій по виконавчому провадженні, в тому числі щодо дій по обмеженню права його виїзду за кордон з метою тимчасових заробітків.

Злочин викрито спільно з працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області службовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) начальнику відділу державної виконавчої служби.