Про підозрілого чоловіка в поліцію повідомив інший пасажир, у якого виник конфлікт з ним.

У Тернополі в пасажира потяга виявили револьвер.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про конфлікт між пасажирами поїзда «Харків-Львів» надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції.

Додзвонювач повідомив, що у нього виникла словесна перепалка з невідомим чоловіком.

На станції працівники поліції при проведенні поверхневої перевірки у заявника, уродженця Харківської області, виявили револьвер та 12 гільз до нього.

Вилучене направили експертам-криміналістам. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч. 1 ст. 263 ККУ (носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).