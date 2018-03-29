Туристична галузь Тернопільської області у 2018 році готова зустріти туристів та пропонувати їм якісний відпочинок.

Тернопільщина представляє свій туристичний потенціал у Києві на ХХІV міжнародній виставці «Україна - подорожі та туризм».

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, під час виставки Тернопілля представило свій унікальний туристичний потенціал та культурну спадщину, гастротуризм, музичні фестивалі, середньовічні фортеці та замки, а також цікаві атракції. Зокрема, місто Теребовля презентувало проект майстер-класів для туристів, а також екскурсію на унікальний віадук. Особливу увагу акцентували на проекті «Тернопільське Придністер'я».

За словами начальника відділу туризму Тернопільської ОДА Назара Яворського, проведення таких заходів – великий крок вперед у популяризації України як туристичної дестинації в світі, адже презентується велика кількість цікавих місць нашої країни перед міжнародними гостями та туристичними агенствами.

«Тернопілля відкрите для туристичного бізнесу та інвестування. 24 травня у Тернополі відбудеться щорічний інвестиційний форум на якому презентуватимемо конкретні земельні ділянки та проекти, до яких можуть долучитися інвестори. Презентація в інформаційному просторі України, а також найбільший стенд у рамках найпотужнішої виставки, – це реальний крок вперед. Туристична галузь області у 2018 році готова зустріти туристів та пропонувати їм якісний відпочинок. Ми активно розвиваємо національний туризм, бо це нові робочі місця, нова інфраструктура та диверсифікація економіки. Ще хочу відзначити і те, що до нас повертається іноземний турист, адже минулого року кількість туристів з-закордону зросла на 6% до 14,4 млн. Цього року плануємо цю цифру ще збільшити», – зазначив Яворський.