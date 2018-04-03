Водій молоковоза, який вчора перекинувся на Тернопільщині, отримав опіки рук та голови (фото)

Внаслідок різкого маневрування відбулось перекидання та подальше займання автомобіля «ГАЗ-53», що перевозив молоко.

Водій молоковоза, який вчора перекинувся на Тернопільщині, отримав опіки рук та голови.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 2 квітня о 14:44 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що виникла на автодорозі М-19 поблизу м. Кременець.

Внаслідок різкого маневрування відбулось перекидання та подальше займання автомобіля «ГАЗ-53», що перевозив молоко.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-5. Під час гасіння даний автомобіль врятовано. Вогнем знищено сидіння, обшивку салону, газовий балон та акумуляторну батарею транспортного засобу.

Частково пошкоджено кабіну, цистерну та ще один газовий балон.

Сума матеріальних збитків встановлюється.

Водій, громадянин 1974 року народження, отримав опіки обох кистей рук та голови. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок ями на дорозі перекинувся та загорівся молоковоз.