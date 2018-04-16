На Тернопільщині посадили алею пам’яті пластуна-сеньйора, який загинув, рятуючи дитину (фото)

10:59, 16 квітня 2018
Тернопіль
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фото: прес-служба ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, алея пам’яті Володимира Федорчука з’явилася у місті Підгайці. Дерева на честь пластуна-сеньйора посадили пластуни разом з головою Тернопільської облдержадміністрації Степаном Барною та головою Підгаєцької райдержадміністрації Аллою Колодницькою. 

фото: прес-служба ТОДА

Володимир Федорчук був членом куреня «Сіроманці», учасником Майдану та учасником бойових дій на Сході України.

Також під час окружних урочистостей пластуна-сеньйора Володимира Федорчука посмертно нагородили бронзовим хрестом за геройський чин, порятунок життя поранених під час революції Гідності 2013-2014 рр., участь в антитерористичній операції на Сході України у 2015 р., а також за спробу врятувати життя юнака Максима Скасківа 20 червня 2017 р. на Дністрі в с. Устя, Монастириського району.

фото: прес-служба ТОДА

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна зазначив, що сьогодні більше сотні вихованців Пласту є учасниками бойових дій на Сході України.

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