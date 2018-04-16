На Тернопільщині посадили алею пам’яті пластуна-сеньйора, який загинув, рятуючи дитину (фото)

Пластун-сеньйор Володимир Федорчук пройшов Майдан, згодом пішов добровольцем в зону АТО, а минулого літа загинув, намагаючись врятувати пластуна з води.

Як повідомили УНІАН в прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, алея пам’яті Володимира Федорчука з’явилася у місті Підгайці. Дерева на честь пластуна-сеньйора посадили пластуни разом з головою Тернопільської облдержадміністрації Степаном Барною та головою Підгаєцької райдержадміністрації Аллою Колодницькою.

Володимир Федорчук був членом куреня «Сіроманці», учасником Майдану та учасником бойових дій на Сході України.

Також під час окружних урочистостей пластуна-сеньйора Володимира Федорчука посмертно нагородили бронзовим хрестом за геройський чин, порятунок життя поранених під час революції Гідності 2013-2014 рр., участь в антитерористичній операції на Сході України у 2015 р., а також за спробу врятувати життя юнака Максима Скасківа 20 червня 2017 р. на Дністрі в с. Устя, Монастириського району.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна зазначив, що сьогодні більше сотні вихованців Пласту є учасниками бойових дій на Сході України.