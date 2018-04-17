Битий посуд і 9,70 грн в день на їжу: на Тернопільщині перевірили, як живуть пацієнти психлікарень

14:06, 17 квітня 2018
Тернопіль
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фото УНИАН

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Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільської області, в медичних закладах провели перевірки з залученням фахівців контролюючих органів. Учасники перевіряли, чи виконуються конституційні права громадян під час надання їм психіатричної допомоги, забезпечення режимних вимог, умов тримання і лікування у примусовому порядку.

Мають місце порушення законодавства щодо матеріально-побутового забезпечення осіб, які утримуються у психіатричних закладах. Лікувальні заклади не забезпечені постільною білизною у достатній кількості. У раціоні харчування осіб, яким надається психіатрична допомога, практично відсутні висококалорійні поживні харчові продукти (м’ясо, молоко та риба), недостатньо свіжих овочів, немає фруктів. На день для харчування хворого виділяється в середньому лише 9 грн 70 коп. Заклади не забезпечені необхідним посудом, у зв’язку з чим у харчоблоках використовують надщерблений та потрісканий посуд, що потребує заміни.

Не дотримано правил зберігання лікарських засобів. Допускається зберігання лікарських засобів без упаковок виробника або зберігання в одній упаковці ліків різних серій та виробників одного найменування.

Також, у діяльності психіатричних закладів є порушення протипожежного законодавства. Недостатньою є кількість первинних засобів пожежогасіння, відсутня автоматична пожежна сигналізація. Дерев’яні конструкції будівель не оброблені вогнетривким розчином.

За наслідками перевірки місцеві прокурори внесли керівникам медичних закладів 7 вказівок, які розглянуто та задоволено, до дисциплінарної відповідальності притягнуто чотири службові особи. Прокуратурою області внесено узагальнену вказівку начальнику управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА, яка перебуває на розгляді.

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Теги: #перевірка#Тернопільщина#психлікарня