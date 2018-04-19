Через пожежу з тернопільської багатоповерхівки евакуювали 25 мешканців
15:30, 19 квітня 2018Тернопіль
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Пожежу ліквідовано за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
Через пожежу з тернопільської багатоповерхівки евакуювали 25 мешканців / фото ДСНС
Пожежа електрощитової виникла в дев’ятиповерхівці ввечері 18 квітня.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 18 квітня о 20:57 в Тернополі на вул. Тарнавського, 2, на другому поверсі дев'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку виникла пожежа електрощитової.
Пожежу ліквідовано за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
Під час гасіння пожежі проведено евакуацію із житлового під'їзду 25 людей.
Обставини виникнення пожежі та суму матеріальних збитків встановлюють.
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