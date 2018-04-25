Справу сутенерші, яка в Тернополі організувала секс-бізнес, передадуть до суду

Бізнес, пов'язаний з торгівлею людьми, на початку 2017 року налагодила у Тернополі двадцятисемирічна дніпрянка.

27-річна дніпрянка налагодила в Тернополі бізнес із надання секс-послуг, згодом ій взялася допомагати ще одна жінка, яка відповідала за “роботу” повій на Прикарпатті.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, цілодобовий арешт - такий запобіжний захід обрав суд двом жінкам. Уродженкам Дніпра оперативники інкримінують статтю 303 частини 2 Кримінального кодексу України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб.

Бізнес, пов'язаний з торгівлею людьми, на початку 2017 року налагодила у Тернополі двадцятисемирічна дніпрянка.

Жінка в інтернеті розмістила оголошення про надання сексуальних послуг. Під її відповідальністю був також і пошук клієнтів, супровід працівниць, забезпечення транспортом, вирішення питань з апартаментами та безпека підлеглих.

Виконавицями послуг зголосилися стати дві жительки Дніпродзержинська, 1994 та 1996 років народження. Їхні анкети та фотографії жінка виставила на одному із сайтів. Там же розмістила і номери мобільних, через які можна було замовляти сексуальні послуги.

За деякий час власниця секс-індустрії вирішила регіонально розширити сферу послуг та створила ще один притон на Франківщині. У помічники взяла 57-семирічну землячку. Остання стежила і координувала роботу повій у сусідній області. Працювали дівчата почергово у кожній області.

За словами Олександра Буняка, начальника відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми та кримінальної поліції, впродовж кількох місяців вони документували нелегальний бізнес жінки та її підлеглих.

На початку березня у помешканнях заробітчанок провели санкціоновані обшуки, вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, письмові записники та гроші.

З'ясувалося, що повії мають у Дніпродзержинську родини, але через скрутне матеріальне становище пішли торгувати власним тілом.

Встановили оперативники і особи покупців сексуальних послуг. Серед них, кажуть поліцейські, є й заможні тернополяни. Олександр Буняк стверджує, що до кінця квітня дане провадження буде передано у суд. Долю сутенерів вирішуватимуть представники Феміди.