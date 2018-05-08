Тернопільщина увійшла в трійку лідерів за кількістю встановлених в області сонячних електростанцій

Більше в Україні є тільки в Київській області та Дніпропетровській.

Тернопільщина увійшла в трійку областей, де встановлено найбільше сонячних електростанцій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом в області вже встановлено 261 СЕС.

Більше в Україні є тільки в Київській області (517) та Дніпропетровській (362).

За даними Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України, у перевагах споживання «чистої» електроенергії вже переконалися 3 553 приватних домогосподарств, які встановили сонячні панелі. Їхня загальна потужність складає 63 МВт.

Тепер ці родини не сплачують за електроенергію, а надлишок продають у загальну мережу.

Як повідомляв УНІАН, у відновлювану енергетику України за три роки було інвестовано 550 мільйонів євро.