Тернопільщина увійшла в трійку лідерів за кількістю встановлених в області сонячних електростанцій
09:57, 08 травня 2018Тернопіль
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Більше в Україні є тільки в Київській області та Дніпропетровській.
Ілюстрація REUTERS
Тернопільщина увійшла в трійку областей, де встановлено найбільше сонячних електростанцій.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом в області вже встановлено 261 СЕС.
Більше в Україні є тільки в Київській області (517) та Дніпропетровській (362).
За даними Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України, у перевагах споживання «чистої» електроенергії вже переконалися 3 553 приватних домогосподарств, які встановили сонячні панелі. Їхня загальна потужність складає 63 МВт.
Тепер ці родини не сплачують за електроенергію, а надлишок продають у загальну мережу.
Як повідомляв УНІАН, у відновлювану енергетику України за три роки було інвестовано 550 мільйонів євро.
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