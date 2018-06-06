Голова ТОДА закликав керівництво Тернопільської міської ради відмовитися від дискримінаційних заходів щодо жителів прилеглих сіл

Голова ТОДА Степан Барна закликав керівництво Тернопільської міської ради відмовитися від дискримінаційних заходів щодо жителів прилеглих сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, обговорюючи проблему небажання прилеглих до обласного центру населених пунктів об’єднуватися з Тернополем.

Останнім часом керівництво Тернополя вдавалося до непопулярних заходів, зокрема, жителі прилеглих сіл, які не отримали «Картку терноплянина», платять дорожче за проїзд в громадському транспорті, також для них суттєво різниться вартість перебування дітей в дитсадках. Дані ініціативи викликали несприйняття як у жителів сіл, так і міських активістів, на окремі з рішень мерії було подано до суду. Громадські активісти переконували, що дані заходи мерія запровадила, аби змусити прилеглі села таки приєднатися до Тернополя, однак отримала зворотній результат.

«Тернопільська міська рада має відмовитися від своїх амбіцій, від спроб дискримінаційних дій до жителів Тернопільського району: чи то у вигляді «Картки тернополянина», чи то поділу дітей при наданні послуг в дошкільних і позашкільних закладах. Щоб почати чесний прозорий діалог з сільрадами Тернопільського району. Ми беремо на себе координацію, щоб всі могли пересвідчитися, що цей процес проходить прозоро. Ми маємо зацікавленість в тому, щоб громада Тернопілля розвивалися, щоб ви навчилися разом працювати і отримувати результати. І щоб обласна рада приймала не акти популізму, щоб сподобатися тій чи іншій громаді, і спочатку приймала звернення про відставку Президента, Прем’єр-міністра, Генпрокурора, а потім все закінчилося актом самогубства через саморозпуск. Пора включатися в роботу, в наповнення бюджетів і вирішення нагальних проблем», – підкреслив Барна.

У свою чергу директор Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Литвинчук висловив переконання, що Тернопільська міська рада занадто пізно включилася в переговорний процес.

«Не можна вирішувати такі питання в останній день. Починати діалог треба було ще 3 роки тому, і не лише з двадцятьма людьми, а сотнями, з людьми, які там живуть. Якщо не вдасться створити Тернопільську об’єднану громаду, то є договори, є Закон України «Про співробітництво територіальних громад». І це треба використовувати. А щоб використовувати, це треба знати. Якщо не знаєте, ми радо вам допоможемо», – сказав Литвинчук.

Він також зауважив, що 12-17 сільрад в складі Тернопільської ОТГ, як передбачав один з варіантів перспективного плану об’єднання територіальних громад області, є завеликою кількістю і потребує корегування.