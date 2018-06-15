На Тернопільщині передано до суду провадження щодо підприємців, які привласнили 274 тис. грн бюджетних коштів при ремонті доріг

На Тернопільщині передано до суду провадження щодо підприємців, які привласнили 274 тис. грн при ремонті доріг.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, щофізичні особи-підприємці внесли у акти приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про варість поточного ремонту асфальтного покриття у Чорткові.

Внаслідок завищення вартості робіт 2 підприємцями привласнено бюджетні кошти, виділені Чортківському комбінату комунальних підприємств на суму 274 тис грн.

Щодо них скеровано до суду обвинувальні акти за ч.1 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі) та ч.2 ст. 358 КК України(складання приватним підприємцемзавідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення).

Збитки в сумі 274 тис грн відшкодовані обвинуваченими в повному обсязі.