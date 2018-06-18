На Тернопільщині відзначили 99-річчя подій Чортківської офензиви (фоторепортаж)

Урочистості, приурочені героїчному наступу малочисельних військ УГА, які заставили відступити у рази чисельніше польське військо, відбувалися на кількох локаціях у Чорткові.

На Тернопільщині відзначили 99-річчя подій Чортківської офензиви

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, участь в триденному фестивалі взяли представники Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Урочистості, приурочені героїчному наступу малочисельних військ УГА, які заставили відступити у рази чисельніше польське військо, відбувалися на кількох локаціях у Чорткові.

«Сьогодні ми відзначаємо 99-ту річницю подій Чортківської офензиви, щоб в наступному, 2019 році, відзначити вже 100-річчя цього історично-важливого наступу. Сьогодні мета нашого фестивалю – привернення уваги до подій 19-го року, коли солдати Української Галицької Армії зробили практично неможливе – здійснили наступ на добре озброєне польське військо і змусили відступати його по всіх фронтах», – зазначив під час виступу голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук та заступник голови Івано-Франківської ОДА Богдан Кобилянський під час третього дня військово-історичного фестивалю підписали між трьома областями Меморандуму про спільне відзначення у 2019 році 100-річчя Чортківської офензиви.

«В ході підготовчих заходів плануємо побудувати меморіальний комплекс, кошти на який виділять за ініціативи народного депутата України Олега Барни. Сьогодні нам важливо донести до молоді, до дітей інформацію про героїзм вояків Української Галицької Армії, котрі 100 років тому, не маючи ні зброї, ні амуніції, визволили практично більшість Тернопілля і частину Івано-Франківщини та Львівщини. Для нас важливо продемонструвати, що герої УГА є також прототипами тих хлопців, котрі сьогодні захищають територіальну цілісність нашої держави в українських Збройних силах та добровольчих загонах. І я дуже хочу, щоб ми відзначали не лише 100-річчя історичних подій, а й невдовзі змогли заговорити про Луганську, Донецьку, Кримську і Кубанську офензиви», – сказав Барна.

Під час фестивалю для гостей й місцевих жителів представники товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» відтворили події того часу, а також продемонстрували, як вояки УГА перемогли польське військо у запеклому бою. У реконструкції бою задіяли близько 40 осіб з обох сторін. Участь у ній взяли клуби військово-історичної реконструкції Львова, Кам’янця-Подільського, Вінниці та жителі Чорткова.