На Тернопільщині розшукують підозрюваного у вбивстві (фото)

За даними правоохоронців, утікач пересувається пішки в межах Тернопільської області.

На Тернопільщині розшукують підозрюваного у вбивстві.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, Тернопільський відділ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільські області розшукує Феськіва Михайла Петровича 14 травня 1977 року народження, жителя Тернополя. Йому оголосили підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України – вбивство.

За даними правоохоронців, утікач пересувається пішки в межах Тернопільської області.

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«Поліція закликає місцевих жителів бути максимально обережними! Не зупинятися на вимогу незнайомців, не впускати до будинків та уникати будь-яких контактів з невідомими особами.

Якщо ви побачите схожого на фото чоловіка, в жодному разі не намагайтеся затримати його самостійно. Негайно викликайте поліцію та телефонуйте за номерами: 067) 471-66-23, (067) 351-38-37, 27-11-70 або на лінію “102″. Анонімність гарантується», – йдеться в повідомленні поліції.