Цього року фестиваль «Дзвони Лемківщини», який щороку проводять на Тернопільщині у серпні, триватиме три дні (фото, відео)

«Дзвони Лемківщини» відіграють велику роль у промоції Тернопільської області як регіону, де найбільш етнічно сформовано саме лемківське середовище.

Цього року фестиваль «Дзвони Лемківщини», який щороку проводять на Тернопільщині у серпні, триватиме 3 дні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, таке рішення було прийнято під час виїзного засідання організаційного комітету під головуванням очільника краю Степана Барни. Участь у нараді взяли й керівники структурних підрозділів ОДА, районна влада та представники музейного комплексу «Лемківське село».

«Це вже XIX фестиваль «Дзвони Лемківщини», який буде відбуватися на Тернопіллі. Звичайно, наша «лемківська ватра» у певній мірі є аналогом тієї, яка відбувається традиційно у польській Ждині в третю суботу-неділю липня. Утім, особлива вона тим, що на територію саме Тернопілля було переселено найбільше українців з Лемківщини», – заауважив під час наради Барна.

Він додав, що «Дзвони Лемківщини» відіграють велику роль у промоції Тернопільської області як регіону, де найбільш етнічно сформовано саме лемківське середовище.

«І це є особливістю нашого краю. Тож, гостинно запрошуємо відвідати наш фестиваль лемківської культури з 3 по 5 серпня і вшановувати всіх земляків, котрі, в силу певних обставин, змушені були покинути свою землю, але сьогодні збираються тут, щоб відродити пам'ять про своїх предків», – сказав голова ОДА.

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури, який традиційно відзначають на початку серпня, цього року трвиатиме не звичних два, а три дні – 3, 4 та 5 серпня. Відбудеться фест в урочищі «Бичова», що у Монастириському районі.

На фестивалі будуть представлені лемківські звичаї та традиції, культура та мистецтво.