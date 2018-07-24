На Тернопільщині у закинутому колодязі виявили тіло зниклого 29-річного чоловіка

Чоловікпа розшукували два дні, після чого знайшли мертвим.

На Тернопільщині у закинутому колодязі виявили тіло 29-річного чоловіка, якого розшукували два дні.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення сина в поліцію повідомила жителька села Кордишів Шумського району, яка розповіла, що вже два дні як він пропав.

Знайшли безвісти зниклого у колодязі глибиною 57 м, який знаходився на закинутій території неподалік будинку, де мешкав чоловік.

Криниця уже давно висохла і люди, аби убезпечити своїх дітей, прикрили її дошками. Під час пошуків чоловіка жителі села побачили, що колодязь знову відкритий. Саме там знайшли загиблого.

Його тіло з дна дістали рятувальники служби надзвичайних ситуацій.

При огляді судмедексперт виявив садна голови, рук та ніг, характерні для падінні з висоти. Інших тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявлено. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Як повідомляв УНІАН, у червні на Дніпропетровщині дитина впала в бетонний колодязь.