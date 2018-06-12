На Дніпропетровщині дитина впала в бетонний колодязь

13-річного хлопця госпіталізували з травмою хребта.

У місті Марганець Дніпропетровської області 13-річний хлопчик упав у бетонний колодязь глибиною чотири метри.

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Як повідомляє ТСН, інцидент стався в понеділок, 11 червня, о пів на дев'яту вечора.

Крики дитини почули перехожі і викликали рятувальників, які за допомогою мотузки і монтажного пояса витягли постраждалого.

13-річного хлопця госпіталізували з травмою хребта. Зараз поліція з'ясовує, чому небезпечне місце не було накрите або принаймні огороджено.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі чоловік впав у 20-метровий сухий колодязь. Дівчину в непритомному стані з численними забоями витягли рятувальники.