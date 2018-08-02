На Тернопільщині внаслідок зливи затопило три приватні будинки (Фото)

На Тернопільщині внаслідок зливи затопило три приватні будинки.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 1 серпня о 19.32 до оперативно-диспетчерської служби 7-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, про те, що в м. Бережани внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу відбулось підтоплення трьох домогосподарств.

На допомогу людям залучався черговий караул ДПРЧ-7. Рятувальниками проведено відкачування води з прибудинкових територій та підвалів житлових будинків.

Зокрема на вул. Шевченка, 49 А відкачано 38 м куб. води, на вул. Теплій, 10 – 30 м куб., на вул. Шевченка, 124 – 25 м куб. води.