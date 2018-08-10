Згідно з рішенням, членам родин нагороджених посмертно вручать нагрудний знак і виплатять грошову винагороду.

Тернопільська облрада присвоїла звання «Почесний громадянин Тернопільської області» 6-ти героям Небесної сотні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, відповідне рішення прийняли депутати на черговому пленарному засіданні.

За поданням голови обласної ради Віктора Овчарука депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Тернопільської області» героям Небесної сотні з Тернопільщини Олександру Капіносу, Устиму Голоднюку, Назару Войтовичу, Василю Мойсею, Ігорю Костенку та Тарасу Слободяну.

Окрім того аналогічне звання за поданням депутата обласної ради Михайла Тимошика надали екс-депутату облради, екс-керівнику обласної організації ВО «Свобода» Володимиру Стаюрі, який загинув минулого року під час відпочинку в Єгипті.

Згідно з рішенням, членам родин нагороджених посмертно вручать нагрудний знак і виплатять грошову винагороду.