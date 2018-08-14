На відпочинок до Литви поїхали 40 дітей учасників АТО з Тернопільської області

Цього року це вже третя відправка дітей на оздоровлення.

На відпочинок до Литви вирушили 40 дітей учасників АТО з Тернопільської області.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА), там вони оздоровлюватимуться та набиратимуться сил протягом двох тижнів.

«Цього року це вже третя відправка дітей на оздоровлення. Відпочиватимуть діти у Литовській Республіці в місті Таураге. Це наші добрі партнери, тому практично щороку діти з Тернопільщини відвідують Литву. На них чекають екскурсії містами, зустрічі з однолітками, а також участь у спортивних та культурних змаганнях», – зазначив начальник служби у справах дітей Тернопільської ОДА Ростислав Дрозд.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч діти пільгових категорій вже відпочивали в Польщі, а також у табір «Артек», який знаходиться на Київщині у Пущі-Водиці, та у «Молодій гвардії» в Одесі.