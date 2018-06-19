Планується, що разом з випускниками та дітьми «Місто професій» відвідує велика кількість демобілізованих військовослужбовців.

У Тернополі 30 червня відбудеться проект «Міста професій» та «Фестиваль вакансій для ветеранів АТО».

Як повідомили УНІАН координатор проекту Тетяна Люлька, планується, що разом з випускниками та дітьми «Місто професій» відвідує велика кількість демобілізованих військовослужбовців. Саме тому організатори прийняли рішення інтегрувати можливість працевлаштування ветеранів АТО в проект «Місто професій».

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«Фестиваль вакансій для ветеранів АТО» – це ефективний майданчик для спілкування між роботодавцями та спеціалістами, які брали участь в АТО та перебувають в пошуку нової перспективної роботи. Захід допоможе адаптуватися і соціалізуватися воїнам, знайти себе. Здійснюється особливий відбір роботодавців, адже кожен має займатися улюбленою справою. Тоді наша економіка зростатиме. Головна місія «Міста професій» - щоб кожна дитина займалася тим, що їй подобається», – зазначила Люлька.

Відбуватиметься захід на двох локаціях у парку ім. Шевченка: майданчику, де діти зможуть познайомитися з професіями та зоні для роботи з воїнами АТО.

У програмі фестивалю вакансій презентації професій та спеціальностей, ярмарок кар’єри, анкетування ветеранів.

«Захід стане своєрідним єднанням для батьків та дітей, які разом можуть влаштуватися на роботу», – додала Люлька.

Проект реалізовуватимуть за підтримки ТОДА, організовують «Фестиваль вакансій для ветеранів АТО» ГО Міжнародний Альянс Братерської Допомоги і Центр працевлаштування та перекваліфікації ветеранів, національний проект «Місто професій».