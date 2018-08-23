На Тернопільщині за втручання прокуратури державі повернуто 14 га землі вартістю 400 тисяч гривень

Теребовлянською місцевою прокуратурою під час здійснення представницьких повноважень було виявлено факт незаконного використання сільськогосподарським підприємством земельних ділянок.

На Тернопільщині за втручання прокуратури державі повернуто 14 га землі вартістю 400 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Теребовлянською місцевою прокуратурою під час здійснення представницьких повноважень було виявлено факт незаконного використання сільськогосподарським підприємством земельних ділянок.

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Відтак Теребовлянська місцева прокуратура подала до суду позов в інтересах Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області про звільнення 2 самовільно зайнятих земельних ділянок на території с. Буданів Теребовлянського району та повернення їх у державну власність.

Після пред’явлення позовної заяви сільськогосподарське підприємство ТзОВ «Ласковецький Бровар» добровільно звільнило 2 земельні ділянки загальною площею 14 га вартістю понад 400 тис. грн.

Відтак суд підтримав клопотання прокурора про закриття провадження у справі у зв’язку із виконанням позовних вимог. Землю повернуто державі.