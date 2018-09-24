Зубко зазначив, що децентралізація передбачає не тільки об’єднання громад, а й підвищення якості сервісу.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко закликав керівників громад забезпечити прозорість і звітувати перед своєю громадою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він сказав сьогодні в Тернополі під час форуму представників місцевого самоврядування «День діалогу з владою».

Він наголосив, що ключовий механізм успішності реформи децентралізації – це прозорість як в діяльності сервісних організацій, так і місцевої влади.

«Ми вже подали до Мінфіну свої пропозиції щодо реформування ДФС, яка є в першу чергу сервісною організацією. Це дозволить органам місцевого самоврядування побачити від кого надходять податки, з якого підприємства, скільки сплачується ПДФО тощо. Але необхідно працювати і в зворотному напрямку – публікувати власні бюджети, витрати і звітувати перед своїми громадянами. Громади хочуть прозорості у всьому. І країна рухається у цьому напрямку», – сказав Зубко.

Він додав, що децентралізація передбачає не тільки об’єднання громад, а й підвищення якості сервісу.

«Наша кінцева мета – повна зміна системи менеджменту на місцях. Це в першу чергу сформовані сильні громади, які виконують всі функції для своїх мешканців, а центральна влада формує політику і підтримує цей процес. Реформа децентралізації сьогодні для країни є у найбільшому пріоритеті, і яка дійсно показує високі результати. Тільки один приклад, плюс додаткові 28 млрд грн надходжень до місцевих бюджетів за січень-серпень 2018 року і, люди мають про це знати і розуміти як вони витрачаються. Українці мають отримувати не просто нову, а високу якість всіх сервісних послуг», – підкреслив Зубко.