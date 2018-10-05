Чоловік повідомив, що обидвоє нападників – знайомі його колишньої подруги.

У Тернополі затримали двох нападників, які пограбували чоловіка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько 22.10 віджавши металопластикове вікно, двоє осіб проникли у будинок тернополянина, побили його та, погрожуючи ножем, відібрали документи, камеру відео спостереження. Потерпілий викликав поліцію і звернувся за меддопомогою до лікарні. У нього підозра на перелом щелепи.

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Чоловік повідомив, що обидвоє нападників – знайомі його колишньої подруги. За попередньою інформацією, дівчина поскаржилася на нього своїм товаришам, останні у такий спосіб вирішили провчити тернополянина.

За кілька годин 17-ти та 29-річного нападників впіймали. Одного з хлопців затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про затримання і іншого нападника. У скоєному вони зізналися.

За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження.