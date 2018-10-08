На Тернопільщині в ув’язненої, яку етапували з Луганської області, виявили метамфетамін

Ув’язнену 1991 року народження етапували з Луганської області на Тернопільщину в колонію для відбування покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження

На Тернопільщині в ув’язненої виявили метамфетамін.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наркотики в косметичці жінки виявили працівники Збаразької виправної колонії.

Ув’язнену 1991 року народження етапували з Луганської області на Тернопільщину в колонію для відбування покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. За ґрати жінка потрапила на 5 років ще у березні 2016-го.

За словами начальника підрозділу протидії наркозлочинності в області Михайла Димиди, після того, як її доправили на Тернопільщину, працівники установи провели обшук і виявили паперовий згорток порошкоподібної речовини білого кольору, ймовірно метамфетамін, який засуджена ховала в ковпачку туші.

Коли та хто передав жінці наркотичну речовину встановлюють слідчі.

Засудженій інкримінують ст. 309 ч. 1 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів).

Якщо експертиза підтвердить, що вилучений порошок є наркотиком, термін відбування покарання для жінки зросте.