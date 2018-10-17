У Тернополі зіткнулися авто патрульних та мікроавтобус (фото)

Водії обох транспортних засобів пройшли медичний огляд на стан сп’яніння, результати якого негативні.

У Тернополі зіткнулися авто патрульних та мікроавтобус.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, аварія сталася учора 16 жовтня близько 20 год на вул. 15 Квітня.

Зіткнулися службовий автомобіль Toyota Prius та мікроавтобус ГАЗ -2705.

Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Водія-поліцейського було шпиталізовано до медичного закладу, де у нього констатували струс головного мозку, забій голови та гематому правого ока.

Водії обох транспортних засобів пройшли медичний огляд на стан сп’яніння, результати якого негативні.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ГАЗ, перетинаючи подвійну суцільну лінію, не надав переваги в русі службовому автомобілю Toyota Prius, який рухався в попутному напрямку з увімкненими світловими спецсигналами червоного і синього кольорів та здійснив зіткнення.

Обставини ДТП встановлює слідство.