У Тернополі при отриманні хабара затримали слідчого поліції
14:45, 18 жовтня 2018Тернопіль
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Співробітник поліції вимагав 3 тис. грн за закриття кримінального провадження за фактом скоєння ДТП.
Фото УНІАН
У Тернополі при отриманні хабара затримали працівника поліції.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласнї прокуратури, правоохоронцями виявлено факт вимагання та одержання слідчим Тернопільського районного відділення поліції неправомірної вигоди в сумі 3 тис. грн за закриття кримінального провадження за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Кошти виявлено та вилучено в службовому кабінеті.
Слідчого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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