У Тернополі при отриманні хабара затримали слідчого поліції

Співробітник поліції вимагав 3 тис. грн за закриття кримінального провадження за фактом скоєння ДТП.

У Тернополі при отриманні хабара затримали працівника поліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласнї прокуратури, правоохоронцями виявлено факт вимагання та одержання слідчим Тернопільського районного відділення поліції неправомірної вигоди в сумі 3 тис. грн за закриття кримінального провадження за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Кошти виявлено та вилучено в службовому кабінеті.

Слідчого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу.