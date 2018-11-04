Міський голова Тернополя пообіцяв зустрітися з активістами, які організували протест проти нових тарифів, завтра зранку, але поза стінами мерії (фото)

Тим часом в Тернополі протестувальники заблокували вже 5 доріг.

Міський голова Тернополя Сергій Надал пообіцяв зустрітися з авістами, які організували протест проти нових тарифів, завтра зранку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні мерії. У ньому повідомляється, що зв'язку із подіями, які відбулися сьогодні на Театральному майдані Тернополя, Надал у понеділок 5 листопада зустрінеться з ініціативними мешканцями міста для обговорення усіх питань, пов'язаних із підняттям тарифів на проїзд у міському громадському транспорті та пошуку спільних шляхів виходу з цієї ситуації.

При цьому вказано, що спілкування відбудеться не в приміщенні міської ради.

«Зустріч розпочнеться о 9 год біля Тернопільської міської ради», – сказано в повідомленні.

Саме на 9 год на завтра активісти запланували акцію протесту під стінами міської ради.

Тим часом в Тернополі протестанти заблокували вже 5 доріг. Окрім центральних вулиць Руської, Замкової та Пирогова люди перекрили ще в’їзд на вул. Острозького з вул. Руської, а також «Горбатий міст».

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв пасажирів не задовольняли навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доведеться платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

Сьогодні о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб. Після акції люди вирушили перекривати дороги.

Начальник тернопільського управління транспорту Ігор Мединський у спілкуванні з УНІАН зазначив, що через затягування із підняттям тарифів місто вже втратило 60 автобусів, могло втратити ще 50.