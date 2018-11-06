Тернопільська облрада закликала керівництво держави таки відмовитися від будівництва ГЕС на Дністрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ПрАТ «Укргідроенерго» щодо стану реалізації Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026, прийнятому сьогодні депутатами на черговому пленарному засіданні.

У ньому депутати зазначають, що, зважаючи на чисельні звернення громадських об’єднань Тернопільщини, повідомлень у засобах масової інформації щодо ініціативи повернення до питань спорудження каскаду гідроелектростанцій з шести ГЕС на річці Дністер у верхній та середній течії на території Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей, вони ще раз висловлюють свою позицію щодо недопущення реалізації даного проекту.

Депутатський корпус нагадав, що облрада 3 березня 2016 року вже приймала рішення «Про заборону будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на території Тернопільської області».

«Наполягаємо відмовитися від будь-яких намірів проектування і будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі. Просимо Вас не ігнорувати інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області щодо заборони будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на території Тернопільської області», – йдеться у зверненні.

Також депутати попросили надати їм інформацію щодо стану реалізації означеного проекту ПрАТ «Укргідроенерго» на території Тернопільської області. Зокрема, повідомити на якій стадії перебуває реалізація проекту будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дністрі, які саме роботи виконані та які роботи виконуються станом на сьогодні, які роботи передбачають виконати ще у 2018 році, а які роботи заплановано на 2019 рік, до кого направлені пропозиції щодо участі у реалізації проекту будівництва каскаду ГЕС на Дністрі, ким і яка кількість коштів виділена на реалізацію проекту у 2017-2018 роках і яку кількість коштів заплановано виділити у 2019 році.

«Як альтернативу зазначеному проекту будівництва ГЕС пропонуємо розглянути можливість розвитку сонячної та вітрової енергетики на території Тернопільської області», – сказано наприкінці звернення.