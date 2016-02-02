У Тернополі розшукують злодія, який вкрав із супермаркету скриньку для пожертв воїнам АТО
12:48, 02 лютого 2016Тернопіль
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У Тернополі розшукують злодія, який вкрав з супермаркету скриньку для пожертв воїнам АТО.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в одному з центральних супермаркетів.
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Вибігши із торгового центру, чоловік втік у парк. Згодом поліцейські знайшли там розламану скриньку. Добровільні пожертви для бійців АТО злодій привласнив. Яка саме сума була у скриньці невідомо.
Зараз злодія розшукують. Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ – крадіжа.
За даними поліцейських, аналогічний злочин стався в Тернополі і минулого тижня.
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