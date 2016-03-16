На Тернопільщині районна лікарня отримала гуманітарну допомогу на 100 тисяч

Як повідомили УНІАН в управління охорони здоров’я облдержадміністрації, вантаж в рамках гуманітарної співпраці надійшов від американських медичних клінік Global HeaIth Qutreach та Christian Mobile Medical Team.

Лікарня зокрема отримала дезинфікуючі засоби, хірургічний одяг, хірургічний інструмент, шовний матеріал, перев’язувальний матеріал, реанімаційні прилади, одноразові шприци, катетери, інфузійні аксесуари, фіксатори.

«Сьогодні тернопільські лікарні потребують допомоги. Тому департамент проводить тривалу співпрацю з міжнародними благочинними організаціями за різними напрямками – як щодо гуманітарної допомоги, так і щодо проектів, спрямованих на підвищення кваліфікації лікарів. Що ж до вантажу від американських медиків-колег, то він буде в нагоді збаразьким медикам», – сказав під час вручення гуманітарної допомоги директор департаменту охорони здоров’я Володимир Богайчук.