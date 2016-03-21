У Тернополі передано до суду справу депутата міськради, який "погорів" на хабарі у тисячу доларів
15:39, 21 березня 2016Тернопіль
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Прокуратурою Тернопільської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно викладача тернопільського медуніверситету, який одночасно є депутатом Тернопільської міської ради, за отримання хабара.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні прокуратурою області скеровано до суду для розгляду по суті / tut.by
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений одержав від жительки міста Тернополя 1 тис. дол. США неправомірної вигоди за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування її на посаду лікаря в одному з медичних закладів.
Після затримання щодо нього було відкрито кримінальне провадження передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Невдовзі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні прокуратурою області скеровано до суду для розгляду по суті.
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