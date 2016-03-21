У Тернополі передано до суду справу депутата міськради, який "погорів" на хабарі у тисячу доларів

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений одержав від жительки міста Тернополя 1 тис. дол. США неправомірної вигоди за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування її на посаду лікаря в одному з медичних закладів.

Після затримання щодо нього було відкрито кримінальне провадження передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Невдовзі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні прокуратурою області скеровано до суду для розгляду по суті.