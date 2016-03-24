За 10 днів роботи патрульні поліцейські Тернополя виписали штрафів на 170 тисяч

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, порушники правил дорожнього руху сплатили до державної казни уже 170 тисяч гривень.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол відзначив, що з приходом нової поліції у місті різко змінилася ситуація з паркуванням, оскільки водії вже бояться, щоб їх авто, припарковане у недозволеному місці, не забрали на штарфмайданчик.

«По гарячих слідах розкрили кілька злочинів, нашими патрульними знайдено людину, яка перебувала тривалий час у розшуку, доставлено кілька транспортних засобів на арешт майданчики через неправильне паркування та складено сім протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані», – розповів про результати діяльності у перші дні роботи начальник управління патрульної поліції Тернополя Володимир Струк.

Богомол також відзначив ефективність нових поліцейських.

«Добре, що їх є достатньо і вони можуть охопити і Тернопіль, і наближені до міста населені пункти. Велика допомога з боку патрульної поліції – оперативне реагування на адміністративні та кримінальні повідомлення, виїзди на місце події, відчувається позитив по регулюванню дорожнього руху», – сказав Богомол.

Учора під час відвідин управління поліції допомагати поліцейським пообіцяв голова облдержадміністрації Степан Барна.

Він пообіцяв, що на найближчій сесії обласної ради будуть внесені зміни до бюджету, завдяки чому передбачать кошти для модернізації і осучаснення правоохоронної системи області. Сподівається посадовець і на таку ж підтримку зі сторони міськради.

«Підтримка перших кроків Нацполіції – це питання не лише довіри до влади, це питання довіри до змін, котрі відбуваються. Національна поліція – це зразок проведення реформ», – сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у Тернополі прийняли присягу 209 нових патрульних поліцейських