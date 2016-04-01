У Тернополі після погоні поліцейські зупинили водія, який втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент трапився учора.

На вулиці Чернівецькій сталася ДТП. Водій ЗАЗ 110307 здійснив наїзд на ВАЗ 21074 і втік з місця пригоди.

Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця.Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця.

Патрульні вилучили у нього водійські права і склали протокол про вчинене порушення.