У Тернополі після погоні поліцейські зупинили водія, який втік з місця ДТП
16:45, 01 квітня 2016Тернопіль
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Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця.
Ілюстративна фотографія / article.autoua.net
У Тернополі після погоні поліцейські зупинили водія, який втік з місця ДТП.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент трапився учора.
На вулиці Чернівецькій сталася ДТП. Водій ЗАЗ 110307 здійснив наїзд на ВАЗ 21074 і втік з місця пригоди.
Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця.Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця.
Патрульні вилучили у нього водійські права і склали протокол про вчинене порушення.
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