У Тернополі після погоні поліцейські зупинили водія, який втік з місця ДТП

16:45, 01 квітня 2016
Тернопіль
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Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця. 

Ілюстративна фотографія / article.autoua.net

У Тернополі після погоні поліцейські зупинили водія, який втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент трапився учора.

На вулиці Чернівецькій сталася ДТП. Водій ЗАЗ 110307 здійснив наїзд на ВАЗ 21074 і втік з місця пригоди.

Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця.Екіпаж патрульних, який приїхав на місце пригоди, з’ясував у потерпілого номер автівки винуватця. 

Патрульні вилучили у нього водійські права і склали протокол про вчинене порушення. 

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