На Тернопільщині через суд у власність громади повернули 54 гектари землі вартістю майже 143 мільйони

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, підставою для звернення до суду стало те, що підприємство упродовж року не сплачувало кошти за використання цієї землі.

Як наслідок виникла заборгованість перед місцевим бюджетом у 143 млн грн.

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Відтак прокуратура висунула до суду позов з вимогою розірвати договір оренди з орендарем та зобов’язати його повернути землю у комунальну власність.

Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.