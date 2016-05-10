На Тернопільщині через суд у власність громади повернули 54 гектари землі вартістю майже 143 мільйони

11:32, 10 травня 2016
Тернопіль
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Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Чортківської місцевої прокуратури та зобов’язав місцеве підприємство повернути у комунальну власність землю площею 54 га.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, підставою для звернення до суду стало те, що підприємство упродовж року не сплачувало кошти за використання цієї землі.

Як наслідок виникла заборгованість перед місцевим бюджетом у 143 млн грн.

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Відтак прокуратура висунула до суду позов з вимогою розірвати договір оренди з орендарем та зобов’язати його повернути землю у комунальну власність.

Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.

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