"Шансон, кримінальна лірика та Лепс": Очільник Тернополя розповів подробиці заборони на музику у громадських місцях

"У громадському транспорті, закладах харчування, розважальних центрах та інших громадських місцях Тернополя заборонено звучання російської музики, виконавці чи творці якої своїми діями створюють загрозу національній безпеці України", - йдеться у повідомленні прес-служби міськради Тернополя.

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Як зазначається, відповідне рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету, а передувала йому відповідна петиція від громадян через систему «Електронні петиції». За 68 днів на цьому ресурсі цю петицію підтримали понад 270 громадян.

"Виконавчий комітет прийняв рішення зобов’язати всі комунальні, приватні та колективні підприємства, які здійснюють перевезення громадян України в межах Тернополя, припинити публічне відтворення аудіовізуальних творів за участю діячів культури, які внесені до списку СБУ. Таких осіб є 14, - цитує прес-служба міського голови Сергія Надала. - Окрім того, перевізникам заборонено відтворювати музику російських виконавців музичного жанру «шансон» та іншої кримінальної лірики. Така ж рекомендація надіслана всім закладам культури, ресторанного господарства, клубам караоке, підприємствам та підприємцям Тернополя".

Отож, за даними прес-служби, у Тернополі заборонено звучання композицій таких діячів:

- Кучеренка Володимира Олександровича;

- Холмогорова Єгора Станіславовича;

- Хазіна Михайла Леонідовича;

- Газманова Олега Михайловича;

- Кобзона Йосифа Давидовича;

- Перфілової Валерії Юріївни;

- Пригожина Йосифа Ігоровича;

- Безрукова Сергія Віталійовича;

- Боярського Михайла Сергійовича;

- Росторгуєва Миколи В’ячеславовича;

- Охлобистіна Івана Івановича;

- Порєченкова Михайла Євгеновича;

- Лепса Григорія Вікторовича;

- Депардьє Жерара.