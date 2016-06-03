На Тернопільщині у Бучачі сьогодні розпочалися Дні Пінзеля.

Як повідомили УНІАН організатори, захід триватиме 3 дні.

Його мета – привернути увагу до мистецької спадщини скульптора Йогана Георга Пінзеля та популяризувати його творчість.

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Гостям заходу продемонструють, в яких умовах творив скульптор

Під час проведення Днів Пінзеля буде відкрито доступ до всіх архітектурних пам’яток та музеїв Бучача. Кожного дня будуть спеціальні екскурсійні рейси автобусів в село Рукомиш до кам’яної фігури Св. Онуфрія, зробленої Пінзелем.

Участь в заході беруть науковці, мистецтвознавці, а також люди, які цікавляться скульптурою, мистецькими пам’ятками, творчістю Пінзеля.

Програму кожного дня завершуватиме концерт камерної музики у костелі Успіння Богородиці серед скульптур Пінзеля.

Як повідомляв УНІАН, з листопада 2012 року по 23 лютого 2013 року виставка скульптур Пінзеля походила у Луврі у залі де ла Шапель, де свого часу приймали присягу французькі королі.

Виставці передував скандал, оскільки громада Бучача не хотіла передавати на виставку творів дияконські ворота роботи Пінзеля, побоюючись, що після цього їх уже не повернуть.

Врешті на виставку у Францію потрапили дві реліквії з фонду обласного художнього музею («Відсічення голови Іоанна Предтечі», «Святий Вікентій»), чотири – з обласного краєзнавчого музею («Алегорія мужності», «Алегорія мудрості», «Алегорія віри», «Алегорія любові»), а також Дияконські двері із бучацької церкви Святої Покрови.

Також організатори виставки хотіли бачити в експозиції кам’яну скульптуру святого Онуфрія, яка зберігалась у храмі в селі Рукомиш. Однак громада сховала скульптуру і відмовилась надавати її для експозиції у Луврі.

Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. Іван Георгій Пінзель – видатний скульптор середини 18 століття, представник пізнього бароко і рококо, організатор Львівської школи скульпторів.

Свого часу жив та працював на Тернопільщині.

Досі дослідники не знають, де і коли він народився.

У 2007 році три обласні ради: Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська проголосили цей рік роком Пінзеля.