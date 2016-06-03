Працівникам Тернопільского відділу поліції представлили нового керівника Турлая

Працівникам Тернопільского відділу поліції представлили нового керівника.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ним став майор поліції Олег Турлай, якого наказом т.в.о. начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола призначено виконуючим обов’язки начальника Тернопільского відділу поліції.

Турлай за фахом юрист, закінчив Нацiональну академiю внутрiшнiх справ України. Роботу у правоохоронних органах розпочав у 2004 році рядовим міліціонером окремої роти патрульно-постової служби міліції.

З того часу дослужився до заступника начальника управлiння превентивної діяльності Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй областi, тимчасово виконував обов’язки начальника Збаразького відділення поліції.

Під час зустрічі з особовим складом Богомол зазначив, що новопризначений керівник має чималий досвід роботи на керівних посадах, що допоможе професійно налагодити ефективну працю у відділі.