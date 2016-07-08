На Тернопільщині втопився 41-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло потопельникаа виявили учора ввечері у ставі с. Базаринці у Збаразького району.

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Причина та обставини загибелі жителя Збаража встановлюються.

Для підняття тіла на берег залучався черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.

За даним рятувальників, з початку 2016 року внаслідок необережної поведінки на водоймах у Тернопільській області загинули 20 людей, з них 3 неповнолітніх.