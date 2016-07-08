На Тернопільщині втопився 41-річний чоловік
11:47, 08 липня 2016Тернопіль
248 0
На Тернопільщині втопився 41-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло потопельникаа виявили учора ввечері у ставі с. Базаринці у Збаразького району.
Читайте такожМешканець Тернопільщини загинув, впавши вночі з кручі у Дністер
Причина та обставини загибелі жителя Збаража встановлюються.
Для підняття тіла на берег залучався черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.
За даним рятувальників, з початку 2016 року внаслідок необережної поведінки на водоймах у Тернопільській області загинули 20 людей, з них 3 неповнолітніх.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter