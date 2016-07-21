Тернопільська облрада утворила депутатську комісію щодо перевірки законності передачі Почаївської лаври УПЦ МП

Як повідомили УНІАН в прес-службі облради, відповідну комісію депутати створили учора під час пленарного засідання.

До складу комісії увійшли представники усіх фракцій обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, Тернопільська обласна рада неодноразово зверталася до вищого керівництва держави України з проханням повернути Почаївській лаврі статус державного заповідника.

Зокрема, відповідні звернення скеровувалися за часів президенства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Останнє звернення було скеровано у травні цього року звернулася до Президента України Петра Порошенка та Кабінету Міністрів України.

У зверненні йдеться, що розпорядженням уряду Віктора Януковича від 17 липня 2003 року, всупереч позиції громадськості області, споруди Почаївської Свято-Успенської лаври були виключені зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та передані в безкоштовне користування на 49 років чоловічому монастирю, що належить Московському патріархату.

Депутати Тернопільської облради закликали керівництво держави скасувати розпорядження Кабінету Міністрів 2003 року та остаточно передати споруди лаври в державну власність і дати можливість представникам інших церков відправляти тут богослужіння.