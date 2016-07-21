У Тернополі таксист, виїхавши на тротуар, збив двох перехожих.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора на вул. Хмельницького.

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Встановлено, що водій таксі марки "ВАЗ-21099" під час розвороту допустив наїзд на пішоходів, які йшли тротуаром. Під колесами легківки опинилося місцеве подружжя. Вони в результаті аварії звернулися до травматологічного відділення з тілесними ушкодженнями та саднами.

Дана ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).