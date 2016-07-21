У Тернополі таксист, виїхавши на тротуар, збив двох перехожих
12:45, 21 липня 2016Тернопіль
126 0
У Тернополі таксист, виїхавши на тротуар, збив двох перехожих.
Фото / visnuk.com.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора на вул. Хмельницького.
Читайте такожНа Тернопільщині водій збив батька з семирічною донькою
Встановлено, що водій таксі марки "ВАЗ-21099" під час розвороту допустив наїзд на пішоходів, які йшли тротуаром. Під колесами легківки опинилося місцеве подружжя. Вони в результаті аварії звернулися до травматологічного відділення з тілесними ушкодженнями та саднами.
Дана ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter