Відділення ФДМУ виставляє на аукціон підвальне приміщення в центрі Тернополя площею 575 кв м
17:05, 25 липня 2016Тернопіль
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Відділення ФДМУ в Тернопільській області виставляє на аукціон підвальне приміщення в центрі Тернополя загальною площею 574,9 кв м.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, повторно продається нежитлове приміщення, яке не увійшло до статутного капіталу ТДВ «Галія», але залишилось на його балансі.
Об’єкт розміщений у центральній частині Тернополя – в підвалі 4-поверхової будівлі на вул. Опільського, 1. Комунікації наразі від’єднані. Подальше його використання покупець визначатиме на власний розсуд.
Аукціон буде проведено 12 серпня в електронній формі Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа».
Торги триватимуть з 11 до 13 год.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 523,764 тис. грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 серпня 2016 року.
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