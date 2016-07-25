Відділення ФДМУ виставляє на аукціон підвальне приміщення в центрі Тернополя площею 575 кв м

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, повторно продається нежитлове приміщення, яке не увійшло до статутного капіталу ТДВ «Галія», але залишилось на його балансі.

Об’єкт розміщений у центральній частині Тернополя – в підвалі 4-поверхової будівлі на вул. Опільського, 1. Комунікації наразі від’єднані. Подальше його використання покупець визначатиме на власний розсуд.

Аукціон буде проведено 12 серпня в електронній формі Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа».

Торги триватимуть з 11 до 13 год.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 523,764 тис. грн.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 серпня 2016 року.